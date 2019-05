Er is iets te vieren! Peppa Pig, het varkentje dat bekend is van Nickelodeon, komt terug naar het theater. Na de voorstelling De grote plons, is Peppa met haar familie en vriendjes te zien in een nieuwe, feestelijke familiemusical.

Papa en Mama Big hebben namelijk een hele grote verrassing. Vol slingers, ballonnen en een lekkere chocoladetaart. Peppa weet alleen van niets en speelt lekker buiten met haar broertje George en haar vriendjes. Vol meezingliedjes, swingende dansjes en een kleurig decor wordt de voorstelling een groot Verrassingsfeest.

De grote Plons, voor data zie vanhoorne.com