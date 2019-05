ZIEN! Dit is het zoontje van Harry en Meghan!

De Sussexes gaven begin april al aan om -geheel tegen de traditie in- geen fotomoment vlak na de bevalling te doen. De twee wilden de geboorte eerst ’in de privésfeer van hun nieuwe gezin vieren’. Woensdag was het moment daar en mochten twee fotografen en een cameraploeg op kraamvisite.

Ⓒ Hollandse Hoogte

De zoon van de hertog en hertogin werd maandag om 05.26 uur geboren. Moeder en zoon maken het allebei 'bijzonder goed'. Harry, die Meghan bijstond tijdens de bevalling, vertelde maandagmiddag 'heel trots te zijn' op zijn echtgenote. Hij noemde de geboorte een geweldige ervaring.

De zoon van de 37-jarige voormalige actrice en haar 34-jarige prins is zevende in de lijn van de Britse troonopvolging. Anders dan het kroost van Harry’s broer William krijgen de kinderen van de Sussexes niet de titel prins of prinses. Het kind krijgt, omdat hij een jongen is, de titel graaf van Dumbarton, naar de Schotse titel die Harry kreeg bij zijn huwelijk.

