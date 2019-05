Wind in de wieken

Het ultieme symbool van Nederland: de molen. Op Nationale Molendag, 11 en 12 mei, zijn zo’n 900 wind- en watermolens geopend voor bezoek. In deze tijd van alternatieve energiebronnen en moderne windmolenparken in zee, is het zeker interessant om te zien hoe men in vroeger tijden van windenergie gebruik maakte. Molenaars deden hun werk met behulp van de wind, of een snel stromende beek. Om koren te malen, hout te zagen, of voor een goede afwatering te zorgen.

Bekende molens zijn die op de Zaanse Schans bij Zaandam, of de negentien authentieke windmolens uit de 18e eeuw in Kinderdijk, die gezamenlijk een plek hebben op de werelderfgoedlijst van Unesco. Maar door het hele land zijn bijzondere molens te vinden die deelnemen aan Nationale Molendag. Check daarvoor bijvoorbeeld:

molens.nl