Aankondiging baby Harry en Meghan zorgt voor ergernis

Maandag kwam de kleine van Harry en Meghan ter wereld. Enige uren later vertelde een trotse papa voor Britse tv-camera’s over het wonder van de geboorte van hun zoontje. Niets dan vreugde was er van zijn gezicht af te lezen. De naam wilde hij nog niet verraden, die wordt vermoedelijk ook vandaag bekendgemaakt. Details van de geboorte kwamen er ook nog niet; niet voor niets had het stel het publiek al gewaarschuwd dat ze alles zo privé mogelijk wilden laten verlopen.

„Binnen twee dagen zullen we jullie als gezin weer zien”, sprak Harry toen. Oftewel: woensdag is het babydag! Toch is die verschijning van de Britse royuals voor Windsor nu al een probleem. Met de afspraak, die absoluut tot in de kleinste details is gepland, verbreken Harry en Meghan de traditie. Alweer.

Normaalgesproken zijn alleen Britse journalisten bij zulke belangrijke gebeurtenissen uitgenodigd. Ditmaal mag echter ook de Amerikaanse CBS aanwezig zijn. Dat ergert de Britse pers. Naar verluidt zou het Gayle King zijn, die onlangs voor CBS een deal van 11 miljoen dollar onderhandelde, met een cameraploeg. Zij is ook - toevallig - een vriendin van Meghan en was op haar babyshower.