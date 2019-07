Humberto Tan fotografeert nabestaanden MH17

Het is woensdag exact vijf jaar geleden dat het toestel van Malaysian Airlines boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven.

„RTL Nieuws brengt nu bijna vijf jaar verhalen over de MH17-ramp”, schrijft de redactie op haar website. „Nieuwsverhalen over de toedracht, en verhalen over de gezichten achter deze tragedie. Nu, vijf jaar na die noodlottige 17 juli, wilden we een verhaal maken over de volgende stap. Over hoop en over herinneringen.” In een begeleidend filmpje geven de nabestaanden uitleg over hun tatoeages en waar die precies voor staan.

Humberto Tan is naast presentator en televisiemaker ook fervent fotograaf. „Ik kan niet fotograferen zonder doel. Foto’s moeten wel een goed verhaal vertellen”, vertelde hij daarover in een interview in Dit boek is gezond.