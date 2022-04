Talpa bevestigt: Vandaag Inside komt niet meer op de buis

Paul Römer, directeur radio en televisie van Talpa Network, gaf vrijdagochtend al aan niet te verwachten dat Derksen zou terugkomen op zijn beslissing van donderdagavond. „Ik denk niet dat hij nog over te halen is”, vertelde Römer op NPO Radio 1. „Hij heeft duidelijk laten weten waar we staan en wat zijn besluit is. Hij heeft het vaker gezegd en keerde dan wel terug, maar ik denk dat hij het nu wel meent.”

Derksen zou donderdagavond in de uitzending van Vandaag Inside excuses maken voor zijn kaarsverhaal, maar in plaats daarvan zei hij dat hij wilde stoppen met het programma. „Daar staan wij nu”, weet Römer. „Ik ga niet speculeren, zorgvuldigheid is in deze kwestie belangrijk.” De Talpa-baas zag donderdagavond op televisie wel „een Johan Derksen die voor zijn doen heel deemoedig zei dat hij een fout heeft gemaakt”.

Op de plek van Vandaag Inside wordt vrijdag een aflevering van Het roer om uitgezonden. Vanaf aanstaande maandag neemt de familie Meiland die plek in met een reeks terugblikken op eerdere seizoenen.