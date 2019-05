David Attenborough (93) wil clubhit uitbrengen

De dj moet een veldopname die Attenborough 65 jaar geleden op Bali maakte, omzetten in een „clubwaardig Ibiza-nummer.” De melodieën van de gamelanmuziek, een traditionele muziekstijl op onder meer Bali, Java en Lombok, nam hij in 1954 op voor de BBC-serie Zoo Quest. „De dorpelingen spelen deze gecomponeerde muziek met buitengewone precisie en echte levenslust”, herinnert hij zich. „Het is muziek die blijft hangen en die je daar iedere avond hoorde.”

Door de drie minuten durende opname te mixen met trance hoopt Sir David een jonge generatie in contact te brengen met de inheemse muziek van Indonesië. Er is een competitie uitgeschreven om iedereen de kans te geven een remix te maken. Alle inzendingen worden beoordeeld door een panel waar Attenborough zelf ook in plaatsneemt. Uiteindelijk kiest het publiek een winnaar.