Filmrecensie: ’Claire Darling’ ✭✭✭

„Dit is de laatste dag van mijn leven”, legt Claire koeltjes uit aan haar dochter Marie, die voor het eerst in lange tijd weer terug is. Waarom, is de grote vraag in het Franstalige Claire Darling, gebaseerd op het Amerikaanse boek Faith Bass Darling’s last garage sale. Er wordt veel gehint naar een tragische gebeurtenis van decennia terug, maar het uiteindelijke antwoord laat wat te lang op zich wachten.

Toch heeft Claire Darling ook iets verfijnds. Het scenario zit vol flashbacks, maar regisseur Julie Bertuccelli heeft daar geen opzichtige trucs voor nodig. Ingebeelde herinneringen spelen zich middenin alledaagse scènes af, zodat ze een natuurlijk onderdeel worden in plaats van een expliciet uitstapje naar vroeger. Oogopslagen kunnen de rest van het verhaal vertellen. Acteervedette Catherine Deneuve en haar eigen dochter Chiara Mastroianni mogen hun spel dus klein en fijn houden.

Fabian Melchers