Filmrecensie: ’Dragged across concrete’ ✭✭✭

Vince Vaughn (l.) en Mel Gibson schuwen de harde aanpak niet en worden daarvan ook zelf het slachtoffer.

Mel Gibsons dagen als vrolijke flierefluiter Martin Riggs in de Lethal weapon-films liggen ver achter ’m. Hij is ’too old for this shit’ laat schrijver regisseur S. Craig Zahler de acteur zelfs zeggen in Dragged across concrete. Als rechercheur Brett Ridgeman vergaat het lachen in deze film hem dan ook al snel.