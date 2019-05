Filmrecensie: ’Greta’ ✭✭✭

Ga mee naar New York waar serveerster Frances (Chloë Grace Moretz) in de metro een handtas vindt. Ze haalt er een identiteitskaart uit en weet zo de eigenaresse te achterhalen, de fragiele weduwe Greta (Isabelle Huppert). Omdat Greta is gebrouilleerd met haar dochter en Frances haar moeder heeft verloren, ontstaat er tussen beiden een vriendschap. Maar als ze een avond samen koken, ontdekt Frances in de servieskast van Greta een plank vol identieke handtassen, met daarop de namen van jonge vrouwen. Wat heeft dat te betekenen?

Greta lijkt een ode aan films als Single white female en The hand that rocks the cradle: sterke psychologische thrillers uit de jaren 90, waarin psychopaat en slachtoffer een zinderend kat-en-muisspel spelen. Ook Jordan ontrolt een aanvankelijk ijzingwekkende intrige, waarbinnen hij favoriete thema’s als eenzaamheid, isolatie en verlangen keurig afvinkt. Maar na een fijne, langzame en subtiele opbouw stevent zijn film af op een ietwat ridicule climax. Waarbij een bakvormpje en een deegroller een bloederige hoofdrol opeisen. Dat doet enigszins afbreuk aan dit verder onderhoudende weerzien met Neil Jordan.