Hierom noemt Prins William ’vandaag een belangrijk moment’

„Het aftellen is begonnen naar een legendarische zomer voor voetbal nu onze Leeuwinnen naar Frankrijk afreizen om tegen de beste teams in de wereld te spelen tijdens het Wereldkampioenschap”, zegt William in het korte filmpje. „Vandaag is een belangrijk moment in deze reis, want het officiële team van Engeland is bekendgemaakt.”

„Daarom geeft het me groot genoegen om bekend te maken dat Engelands grootste verdediger en aanvoerder Steph Houghton op het vliegtuig richting Frankrijk zal zitten. Steph - gefeliciteerd. Ik weet dat jij en het team het land trots zullen maken. Veel succes!”

Ondertussen is het voor fans van het koningshuis om heel andere redenen vandaag een belangrijke dag. Zij waren eerder op dag getuige van de eerste beelden van Williams neefje, die door Harry en Meghan vandaag voor het eerst aan de buitenwereld werd getoond. Williams grootmoeder koningin Elizabeth krijgt vandaag haar achterkleinzoon in levende lijve te zien.

