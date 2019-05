Filmrecensie: ’Hotel Mumbai’ ✭✭✭✭

Debuterend speelfilmregisseur Anthony Maras baseerde zich op de documentaire Surviving Mumbai (2009) en op gesprekken met overlevenden en andere betrokkenen. Hij pakt het verhaal op als de terroristen in de stad arriveren en zich verspreiden, enigszins vergelijkbaar met de aanpak van Paul Greengrass in zijn terreurdrama United 93.

De Australische cineast laat ons vervolgens getuige zijn van een bloedbad op een treinstation en een bomaanslag op een populair toeristencafé, voordat de actie zich verplaatst naar het iconische Taj Mahal Palace Hotel. Daar vallen de terroristen uiteindelijk met veel geweld binnen en weten zich er dagenlang te verschansen. Terwijl hun leider hen telefonisch vanuit Pakistan aanzet tot nog meer bloedvergieten.

Verbijstering en afgrijzen gaan hand in hand in deze op feiten gebaseerde nagelbijter. Bekende gezichten als die van Armie Hammer, Dev Patel en Jason Isaacs zijn daarbij de ankerpunten van het vervolgverhaal. Dat laat de gebeurtenissen vooral zien vanuit het perspectief van de internationale gasten en het Indiase personeel. Hotelmedewerkers proberen zoveel mogelijk mensen verborgen te houden, terwijl de terroristen kamer voor kamer afgaan en iedereen die ze aantreffen vermoorden.

Het geweld is rauw, de doodsangst voelbaar. Niet uit sensatiezucht of heldenverering, maar om ons te confronteren met de brute werkelijkheid. En om vervolgens impliciet de vraag te stellen: wat zou jij doen als jou dit overkwam? Hotel Mumbai maakt zo van een abstracte ver-van-mijn-bed-show een even indringende als schokkende bioscoopbelevenis