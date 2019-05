Filmrecensie ’Mirai’ ✭✭✭✭

Mamoru Hosoda (Summer wars, Wolf children) laat zich in de meeste van zijn films inspireren door zijn eigen leven en ervaringen. Ook nu is dat het geval. Hij portretteert een jong Japans gezin dat een tweede kind verwelkomt. Moeder moet na de bevalling al snel weer aan het werk. Vader is een architect die voorlopig de dagelijkse zorg voor de kinderen voor zijn rekening zal nemen, wat hem niet direct soepel afgaat. Intussen worstelen beiden met hun eigen onzekerheden. Zijn ze wel goede ouders? Hebben ze wel aandacht en geduld genoeg voor hun kroost?

Toch ligt het perspectief in Mirai vooral bij de kleine Kun, het 4-jarige broertje dat plots niet meer enig kind is. Jaloezie, verdriet en driftbuien zijn het gevolg, Waarbij de tuin zijn toevluchtsoord wordt. Hij heeft er magische ontmoetingen, over de grenzen van de tijd heen. Met zijn overleden overgrootvader bijvoorbeeld. Met zijn moeder als jong meisje, Met zijn kleine zusje Mirai als opgeschoten tiener. Stuk voor stuk maken ze hem wat wijzer. Leren hem groeien. En zelfs fietsen. Prachtig is hoe Hosoda er daarbij in slaagt universele emoties aan te spreken. Op een manier die poëtisch en glashelder tegelijk is.