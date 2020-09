Visagiste onderbreekt Ontbijtnieuws: ’Blooper uit de buitenklasse’

Hij reageerde dan ook verbaasd: „Oh, wat gezellig dat je nog even komt, maar we zitten nog middenin de uitzending, Karin.” De visagiste dacht blijkbaar dat Jan de Hoop haar voor de gek hield, want ze ging gewoon door. Waarop hij vervolgde: „Nee, serieus!”.

Op Twitter blijkt dat hij en de regisseur er achteraf hartelijk om konden lachen. „Visagiste besluit Jan de Hoop bij te tippen tijdens uitzending. Tot hilariteit bij Jan en bij ons in de regie. Ze had echt niks door en dacht dat we aan het oefenen waren, hahaha.” Ze noemen het ’Een blooper uit de buitenklasse!’.