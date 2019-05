George Clooney: ’Wees liever voor mama Meghan’

George Clooney Ⓒ Hollandse Hoogte

George Clooney heeft het wederom opgenomen voor Meghan. De acteur, wiens vrouw Amal een goede vriendin is van de hertogin, roept de media op om "wat liever voor haar te zijn" nu ze maandag is bevallen van een zoon. Dat zei Clooney tegen het Amerikaanse persbureau Associated Press.