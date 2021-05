Diddy heeft zijn officiële naam officieel veranderd

Combs toonde een tweetal officiële documenten, een rechtbankdocument en zijn rijbewijs, waarop te zien is dat zijn nieuwe tweede naam nu Love is. Ook paste hij direct de aanhef op zijn socials aan, waar hij nu LOVE heet. „Kijk eens even wat ik vandaag met de post binnenkreeg! Vanaf nu is het helemaal echt, welkom in het LOVE tijdperk.”

„Ik ben niet meer de persoon die ik voorheen was, ik ben veranderd. Dus mijn nieuwe naam is Love, of Brother Love. Ik luister niet meer naar Puffy, Diddy of Puff Daddy, want dit is wie ik nu ben.”