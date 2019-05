Keith Flint had drugs en alcohol gebruikt

De 49-jarige Flint had cocaïne, codeïne en alcohol in zijn bloed. De zanger, die in het verleden al openhartig was over drugsgebruik en suïcidale gedachten, overleed nadat hij zichzelf had opgehangen. Wel is er volgens de lijkschouwer onvoldoende bewijs dat hij doelbewust zelfmoord heeft gepleegd. „We zullen nooit helemaal weten wat er op die dag in zijn hoofd omging.”

De overige bandleden van The Prodigy zeiden dinsdag op Instagram dat ze door een „zeer zware tijd” heengaan sinds het overlijden van de zanger. Ook riepen ze mensen die kampen met psychische problemen op om hulp hiervoor te zoeken. „Als je worstelt met een depressie, verslaving of de impact van zelfmoord, lijd dan alsjeblieft niet in stilte.”