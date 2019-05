En dit is de naam van Baby Sussex!

Zijn naam is Archie, de volledige naam luidt: Archie Harrison Mountbatten Windsor. Dat kondigen de Sussexes aan op hun instagram-account. „De hertog en hertogin van Sussex zijn verheugd om de naam aan te kondigen van hun eerstgeborene”, schrijven ze, waarna de volledige naam volgt.

Harry en Meghan hebben gewacht met het aankondigen van de naam op het kraambezoek van Archie’s overgrootmoeder koningin Elizabeth woensdagmiddag. Op de foto bij de aankondiging zijn zij en prins Philip dan ook te zien bij Harry en Meghan, die de baby draagt. Ook Meghans moeder Doria Ragland is bij het heuglijke moment aanwezig.

In formele taal: „Deze middag hebben Hunne Koninklijke Hoogheden Hare Majesteit de Koningin geïntroduceerd aan haar achtste achterkleinkind op Windsor Castle. De Hertog van Edingburgh en de moeder van de hertoging waren daarbij ook aanwezig voor deze speciale gelegenheid.”

Volgens Daily Mail zal het jongetje geen koninklijke titel krijgen zoals zijn neven en nichtje, maar zal hij als Master Archie bekendstaan.

Verrassing

De keuze voor de naam Archie kwam als een verrassing. Onder de wedkantoren waren vooral de namen Alexander, Arthur en Albert favoriet. Zaten ze met de beginletter in elk geval goed. Ook de namen James, Philip en Spencer werden nog gesuggereerd en zelfs de naam ’Brexit’ kwam voorbij.

De naam Archie kreeg een kans van 100 op 1 en de naam Harrison kwam überhaupt niet op de lijst voor. Archie is van origine een Duitse naam. Het is de verkorte versie van Archibald, wat betekent: ’Dapper’ of ’Stoutmoedig’. Vooral die laatste betekenis past wonderwel bij zijn ouders, die geen vrees hebben de koninklijke protocollen af en toe met voeten te treden. Toch hebben ze voor de naam in elk geval wel het protocol gevolgd; koningin Elizabeth moest toestemming gegeven voor deze moderne naam die niet voorkomt in de familie.

