Carlo Boszhard speelt hoofdrol in Sinterklaasfilm

Boszhard speelt de rol van Guus Blik, die het grote boek van de goedheiligman steelt. Ook Irene Moors, Wilbert Gieske, Vic De Wachter, Maaike Martens en Soy Kroon hebben een rol in de familiefilm. De regie is in handen van Armando de Boer, die ook Sinterklaas en de vlucht door de lucht (2018) regisseerde. Het scenario is geschreven door Gerben Hetebrij.

De film is de achtste in de reeks van De club van Sinterklaas, die alle met een Gouden Film werden bekroond. De club van Sinterklaas: waar is het grote boek van Sinterklaas? draait vanaf 17 oktober in de bioscoop.