Minister Van Engelshoven in Bumper Ballet

Sturen en gas geven hielp niet meer. Het computersysteem achter de nieuwe installatie van het Nederlandse mediakunstcollectief Dropstuff had de macht overgenomen. De vier wagentjes van de kleine botsautobaan op de kade, op steenworp afstand van het wereldberoemde San Marcoplein, voerden op eigen houtje een keurig gechoreografeerde dans uit.

De unieke kermisattractie tot en met 11 mei in de Italiaanse Dogestad is te zien, is geïnspireerd op een bedrijfsvideo van het Nederlandse automerk DAF uit de jaren ’70 met daarin ’dansende DAF-jes’. Komende week beleeft het kunstwerk zijn Nederlandse première tijdens de Dutch Technology Week in Eindhoven. Het maakt onderdeel uit van het project De Koude Kermis, waarin volkscultuur, erfgoed, kunst en technologie samenkomt.

Minister van Engelshoven genoot van de bijzondere rit. Eerder die middag had zij al de tweejaarlijkse internationale kunsttentoonstelling de Biënnale van Venetië bezocht. In de Giardini opende zij de tentoonstelling The Measurement of Presence, van Iris Kensmil, Remy Jungerman en curator Benno Tempel in het Nederlandse Rietveldpaviljoen. De expositie kreeg al goede kritieken.

De Biënnale van Venetië opent zaterdag officieel voor het grote publiek en is nog tot en met 24 november te zien. Er worden ook dit jaar weer ruim 400.000 bezoekers verwacht.