Maxim Hartman: 'Olcay Gulsen is een lelijk viswijf'

Op Instagram schrijft Hartman: „Echt fijn nieuws dit. Dat is natuurlijk ook het voordeel als je van nature niet zo slim bent. Dan kun je nog zoveel leren. Zoals boterhammen smeren. Veters strikken. Of begrijpen wat seksisme is. En dat schreeuwen als een lelijk viswijf niet hetzelfde is als gelijk hebben. En ga zo maar door.”

Het is niet de eerste keer dat hij zijn ongenoegen over Olcay uit. In november gingen de twee ook al rollend over straat. Aanleiding waren toen de borsten van Dionne Stax. Hartman liet weten afgeleid te zijn tijdens het NOS Journaal door haar voorgevel. Gulsen noemde hem vervolgens seksistisch. De presentator sloot de deskundig af door Olcay iemand met een beperking te noemen.