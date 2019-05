Judi Dench (84) ijzersterke laatbloeier

Dame Judi Dench won naast haar Oscar voor ’Shakespeare in love’ vele andere prijzen. Zoals hier de Donostia Award, die zij eind vorig jaar voor haar gehele oeuvre ontving op het filmfestival van San Sebastian. Ⓒ AFP

Achter de geraniums zitten niksen? Dat is een schrikbeeld voor Dame Judi Dench. Ook op haar 84e is de Engelse actrice nog heel productief. Vanaf vandaag speelt zij een spionne op leeftijd in Red Joan en er staan nog minstens vijf andere films van haar op stapel. „Ik wil blijven ontdekken”, zo verklaart zij haar niet afnemende werklust.