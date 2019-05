Filmrecensie: ’Red Joan’ ✭✭✭

De gepensioneerde Joan Stanley (Judi Dench) schoffelt haar tuintje en drinkt koffie uit een Che Guevara-mok als er plotseling op haar voordeur wordt gebonsd. Het is de politie die het hoog bejaarde dametje in de boeien slaat wegens spionage en landverraad. Er volgen verhoren die de kijker mee terugnemen naar de jonge jaren van Joan, dan gespeeld door Sophie Cookson. Op de universiteit van Cambridge gaat ze natuurkunde studeren en valt ze voor de knappe medestudent Leo (Tom Hughes). Deze fanatieke communist raakt ook in Joan geïnteresseerd als haar talenten worden gebruikt door een taskforce die nucleaire wapens ontwikkelt.

Zo lijkt deze film alle ingrediënten te bezitten voor een meeslepende spionagethriller: politieke intriges, liefdesschandalen, schokkende moorden en een moreel dilemma. Is Joan echt een verraadster? Of zorgde zij met het lekken van atoomgeheimen juist voor een evenwichtige wapenwedloop en dus voor wereldvrede? “Want oorlog na oorlog, we waren het zat,” verzucht Joan in de verhoorkamer.

Dat Red Joan uiteindelijk een langdradig spionnendrama zonder spanning is geworden, valt te wijten aan het risicoloze script van Lindsay Shapero en de fletse regie van theaterregisseur Trevor Nunn. Het sterke acteren van Dench en Cookson had beter verdiend