Filmrecensie: ’Singel 39’ ✭✭✭

Met een mooie carrière, een lekker gekke familie en een bevredigende minnaar geeft de alleenstaande hartchirurg Mo (Lies Visschedijk) haar leven een zeventje. Dan krijgt ze een nieuwe onderbuurman in de persoon van Max (Waldemar Torenstra), een homoseksuele kunstenaar met een kinderwens. De bijzondere vriendschap die ontstaat, doet Mo’s verlangen naar een eigen ‘mini-me’ behoorlijk aanwakkeren.

‘Fabrieksmatige invuloefeningen zonder greintje originaliteit’ is de veelgehoorde kritiek die romkoms vaak ten deel valt. Regisseur Frank Krom (bekend van de Schaep-series) pakt het anders aan door het thematische raamwerk van Singel 39 wat verrassender en vooruitstrevender in te kleuren. Nu eens geen verhaal over hippe Randstad-dertigers die een onmogelijke liefde vol obstakels overwinnen, maar een vlotte vertelling over de mogelijkheden van modern co-ouderschap.

Krom liet collega-regisseur Eddy Terstall aan het scenario sleutelen, waardoor alle personages en dialogen wat meer (maar nog steeds te weinig) flair en schwung meekregen. Zo is Waldemar Torenstra geestig als volkse, maar ruimdenkende gay die tevens fervent supporter is van ADO Den Haag. En ook zien we Douwe Bob – zanger van de titelsong – in een leuke bijrol als flirtende barista. Lies Visschedijk daarentegen moet na de films en series over Soof oppassen dat ze niet té vaak in de huid kruipt van een stuntel in de liefde.