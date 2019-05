Ruimdenkende romkom

Regisseur Frank Krom (bekend van de Schaep-series) pakt het anders aan dan bij de gemiddelde romkom door het raamwerk van Singel 39 wat verrassender en vooruitstrevender in te kleuren. met een vlotte vertelling over de mogelijkheden van modern co-ouderschap. Hij liet collega-regisseur Eddy Terstall aan het scenario sleutelen, waardoor alle personages en dialogen wat meer (maar nog steeds te weinig) flair en schwung meekregen. Zo is Waldemar Torenstra geestig als volkse, maar ruimdenkende gay die tevens fervent supporter is van ADO Den Haag. Alleen Lies Visschedijk moet na haar rol in de Soof-films en serie oppassen dat ze niet té vaak in de huid kruipt van een stuntel in de liefde.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik