Filmrecensie: Pokémon Detective Pikachu ✭✭✭

Pokémon- kort voor pockets monsters - zagen in 1996 voor het eerst het licht in een spel dat de Japanner Satoshi Tajiri ontwikkelde voor de Nintendo Gameboy. Sindsdien is zijn schepping uitgegroeid tot de grootse multimedia-franchise ter wereld, met een geschatte totaalopbrengst die de 90 miljard dollar overstijgt. Na 21 getekende bioscoopavonturen maakt vaandeldrager Pikachu nu zijn debuut in de eerste Pokémon live action-film. Waarbij Deadpool-acteur Ryan Reynolds hem zijn stem, zijn expressie én zijn gevoel voor humor leent.

De film Pokémon Detective Pikachu is gebaseerd op de gelijknamige adventure game en speelt zich af in Ryme City, waar mensen en Pokémon ogenschijnlijk in volstrekte harmonie met elkaar leven. De vader van Tim Goodman (Justice Smith) werkte er als rechercheur, tot zijn zoon het droevige bericht ontvangt dat hij bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen. Alleen gelooft pa’s voormalige politie-partner Pikachu daar niets van. Daarom gaat hij met de jongen op onderzoek uit, geholpen door Lucy (Kathryn Newton), een ambitieuze stagiaire bij een nieuwszender. Samen stuiten ze op een schokkend complot.

Doorgewinterde Pokémon-fans zullen veruit de meeste lol beleven aan deze film van de Amerikaanse regisseur Rob Letterman (Shark tale, Monsters vs aliens). Al is het maar omdat favorieten als Psyduck, Charizard, Mr. Mime of Mewto in - min of meer - levende lijve bewonderen. Het verhaaltje leunt intussen zwaar op Who framed Roger Rabbit, terwijl de computereffecten niet altijd even naadloos aansluiten op de beelden uit de echte wereld. Mazzel dus dat Reynolds in vorm is en Pokémon Detective Pikachu amusant aan elkaar babbelt.