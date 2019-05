Prins Charles opent eigen Bed & Breakfast

De prijzen van een kamer beginnen bij zo’n 185 euro, meldt CNBC. De B&B bevindt zich op het terrein van het kasteel van Mey in Caithness, wat tussen 1952 en 1996 in het bezit was van koningin Elizabeth.

The Granary Lodge, dat op loopafstand ligt van het kasteel, heeft tien kamers, inclusief twee luxe suites. Een ontbijt zit bij de prijs inbegrepen en wordt gemaakt van lokale ingrediënten. In de hal zijn foto’s van de koninklijke familie te zien.

Voordat het gebouw een Bed & Breakfast werd, was het een graanschuur of opslaggebouw met een aangrenzend huisje. De verbouwing heeft dan ook miljoenen euro’s gekost. De ontwikkeling werd geleid door The Prince’s Foundation, waar Charles directeur van is. De stichting hoopt met het verblijf meer bezoekers naar het kasteel te trekken. Eventuele winst zal gaan naar het in stand houden en exploiteren van het landgoed als een toeristische bestemming, zo liet een woordvoerder van de prins weten.