Windt ANA straks ook 007 om haar vingers?

Actrice Ana de Armas zal volgend jaar – de Nederlandse première staat gepland voor april 2020 – te zien zijn als Bond-girl. De 31-jarige Cubaanse heeft de reputatie vaak verliefd te worden op haar tegenspeler. Of dit ook het geval zal zijn met 007 Daniel Craig, met wie ze onlangs al te zien was in de film Knives Out, moet nog blijken...

Ⓒ Hollandse Hoogte