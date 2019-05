Songwriter: het gaat goed met Adele na breuk

Ⓒ Joel Ryan/Invision/AP

OneRepublic-zanger Ryan Tedder, die vaak samenwerkt met Adele, zegt dat het naar omstandigheden goed gaat met de zangeres. „Ik zie haar geregeld en ik denk dat ze het goed maakt”, zegt de zanger, die meeschreef aan nummers als Rumour Has It en Turning Tables, in Us Weekly.