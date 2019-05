’Geestig dat kijkers klagen’

Herman van der Zandt maakte zijn intrede in 2015 als ’wisselspeler’ bij Het mes. „Vrij snel werd ik de basisspeler. Ik zie mezelf niet als aanvoerder.” Ⓒ Foto MAX | Hans Vink

Met een extra feestelijke uitzending sluit Met het mes op tafel een ongekend lang seizoen af. De kennis- en blufquiz van Omroep Max is doorgaans het best bekeken programma van de dag op NPO 2. „De frequentie is nogal toegenomen door het succes. Heel leuk, maar ook aanpoten!”, zegt presentator Herman van der Zandt.