Prins William en Catherine ruimen stranden op

Tijdens hun bezoek aan hun voormalige woonadres in Noord-Wales hebben prins William en hertogin Catherine een rondleiding gekregen op de plaatselijke stranden van de Menai Bridge scouts. Via het Instagram-account van het Britse koningshuis is te zien hoe het koninklijk paar samen met een groep jonge kinderen de stranden opruimt.