Justin Timberlake geëerd als liedjesschrijver

De award wordt uitgereikt aan een „songwriter en artiest die een iconische status in de popcultuur heeft bereikt.” Justin, die meeschreef aan al zijn solohits en een groot deel van die van *NSYNC, krijgt de prijs tijdens een ceremonie in New York overhandigd.

Hoewel de Songwriters Hall of Fame jaarlijks stilstaat bij de talenten van liedjesschrijvers, wordt de Contemporary Icon Award dit jaar pas voor de tweede keer uitgereikt. In 2015 ging Lady Gaga met de prijs naar huis.