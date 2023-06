Premium Het beste van De Telegraaf

’Boekjes komen hier tot leven’ Buggystalling en prikkelvrije ruimtes: Nijntjemuseum voor 7 miljoen euro in nieuw jasje

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

De tweejarige Mara uit Duitsland heeft het naar haar zin in de verkeerstuin van Nijntje. Ⓒ Thijs Rooimans

Utrecht - Nijntje zelf mag dan nooit een spat veranderen, het museum in Utrecht dat haar naam draagt, heeft een ware metamorfose ondergaan. Het is het afgelopen anderhalf jaar compleet vernieuwd, verbouwd en uitgebreid en is nu twee keer zo groot. Vandaag, op de 68e verjaardag van het immens populaire geesteskind van Dick Bruna, wordt het museum voor peuters en kleuters feestelijk heropend. „Spelen is hier leren.”