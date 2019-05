R. Kelly betaalt alimentatieschuld terug

Kelly betaalde zijn ex Drea om zo te voorkomen de bak in te gaan, het verzaken van het terugbetalen van alimentatie is namelijk een misdrijf in de staat Illinois. De zanger, die Drea maandelijks bijna 21.000 dollar per maand moet betalen, is haar nog wel rente verschuldigd. Daarnaast wil zijn ex, met wie hij van 1996 tot en met 2009 getrouwd was en een 21-jarige dochter heeft, ook dat Kelly gaat bijdragen aan de studie van hun dochter. Of het maandbedrag van de zanger omhoog gaat, moet nog blijken. Kelly's advocaat heeft Drea's advocaat verzocht bewijs aan te leveren dat hun dochter inderdaad een studie volgt.

De r&b-zanger zat in maart al een paar dagen in de cel vanwege de alimentatieschuld die was opgelopen tot bijna 162.000 dollar. Een groot deel hiervan werd door een fan betaald, waardoor Kelly weer op vrije voeten kwam. Kort daarna verzocht de zanger de rechter de alimentatie te verlagen, maar dat werd afgewezen.

Dat Kelly zijn ex heeft terugbetaald, betekent niet het einde van zijn juridische problemen. De zanger wordt ervan verdacht vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen, in de jaren 1998 tot en met 2010 te hebben misbruikt. Voor die aanklachten zat hij in maart ook kort in de bak, maar kwam hij op borgtocht vrij. Kelly moet zich op 26 juni weer melden in de rechtbank voor de misbruikzaak.