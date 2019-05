Temptation-verleidster Yana ondergaat borstverkleining

Yana liet zich woensdag opereren in Istanbul, zo meldt het Nieuwsblad. „Ik heb rugpijn en vind maar moeilijk gepaste kledij.” Op haar achttiende liet ze haar borsten vergroten, maar daar heeft ze nu spijt van. Ze laat haar voorgevel bijna halveren. „Normaal gezien wordt het ergens rond de 350 cc. De rondborstige Yana zal niet meer zijn.”

De Belgische krijgt in Turkije gezelschap van een andere verleidster uit Temptstion Island, Yasmin. Zij wil juist een borstvergroting en zal ook een neuscorrectie laten uitvoeren.

Yana ging vorig jaar de boeken in als de eerste verleidster die het programma zelf verliet. „De reden dat ik weg wilde was eigenlijk gewoon omdat ik me totaal niet amuseerde, ik verveelde me gewoon”, liet ze destijds weten.