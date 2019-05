Common wil inspireren met onthulling misbruik

Ⓒ Evan Agostini/Invision/AP

Common hoopt dat zijn openheid over seksueel misbruik in zijn jeugd anderen helpt. „Ik hoop dat het feit dat ik open ben geweest over het trauma uit mijn jeugd anderen kracht geeft om hetzelfde te doen en hen helpt in hun herstel”, twittert de Amerikaanse rapper, die in zijn nieuwe biografie onthulde op jonge leeftijd te zijn misbruikt door een familielid van zijn peetmoeder.