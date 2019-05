Aaf Brandt Corstius lacht om correcte voorspelling naam Archie

Aaf had totaal niet verwacht dat haar voorspelling zou kloppen. „Nou hoe ik er op was gekomen: ik dacht, ze willen een naam die niemand raadt. Toen heb ik gewoon gegoogled. Wat was mijn Google-opdracht ook alweer? Volgens mij gewoon ’zeldzame namen’. En Archibald was de eerste zeldzame naam die ik zag, met een A, dus die heb ik toen gewoon opgeschreven”, vertelt ze. „En dat werkt dus, ja.”

De columniste motiveerde haar keuze voor Archie als een naam die niemand zou voorspellen. „Als iedereen er al geld op aan het wedden is, moet je iets kiezen wat niemand kan bedenken. Het lijkt mij heel vervelend als er mensen zijn die zeggen: ja hè hè, ik wist het, ik krijg honderd euro van het wedkantoor. Het is nooit leuk als je niet iets origineels hebt. En bij hen kon dat bijna niet meer, want op elke naam was al iets ingezet.”