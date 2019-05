Opnieuw kritiek op uiterlijk Sylvie Meis

Ze plaatst het kiekje om te laten weten dat ze klaar is voor een conferentie. Sylvie bedankt haar visagiste Serena Goldenbaum voor de visagie. Maar haar volgers zijn met hele andere dingen bezig. „Mooie nieuwe neus”, schrijft iemand. „Waar is de neus gebleven? Geamputeerd?”, vraagt een andere volger zich af. Ene Tanja schrijft: „Je begint steeds meer, niet meer op jezelf te lijken. Ga zo door dan ben je niet meer herkenbaar.”

Dit weekend was er al veel kritiek op het gezicht van Sylvie, nadat ze verscheen bij een basketbalwedstrijd en ze duidelijk aan haar gezicht had laten sleutelen. De geruchten over botox-gebruik staken toen de kop op, nu is haar neus het onderwerp van gesprek.

