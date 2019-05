Model Tyra Banks (45) maakt comeback in bikini

Tyra, die de laatste jaren vooral bekend is als presentatrice van America's Next Top Model, heeft voor de fotoshoot een kleine gele bikini aangetrokken. „Dit is voor iedereen tegen wie ooit is gezegd dat ze niet goed genoeg zijn vanwege hun lichaam, hun leeftijd of hun alles”, twitterde het model over haar cover. „#BanX is hier om je te vertellen dat je hartstikke vurig bent ondanks wat iedereen zegt.”

De Amerikaanse stond in 1996 als eerste zwarte vrouw op de cover van de Sports Illustrated Swimsuit Issue. De laatste keer dat Tyra op de voorkant van het tijdschrift stond, was in 2014.