Meghan heeft ’twee beste mannen van de wereld’

De grote ridderzaal in Windsor Castle was gistermiddag een paar minuten het toneel van het eerste publieke optreden van het zoontje van PRINS HARRY en HERTOGIN MEGHAN. De naam van het jongetje onthulden zij daar nog niet, maar later op de dag – nadat KONINGIN ELIZABETH op kraamvisite was geweest – was het moment dan toch daar: ARCHIE HARRISON MOUNTBATTEN-WINDSOR!