Ed Sheeran voorbij Adele op Britse 'rijkenlijst'

Sheeran stijgt hiermee van de 35e plek naar die van de 17e rijkste Britse muzikant. Adele is de rijkste vrouwelijke artiest met een vermogen van 175 miljoen euro. Beide zijn ook de jongsten van de lijst: Ed is 28 en Adele 31. Hun 'concurrenten' zijn oudere rotten in het vak, zoals Sir Andrew Lloyd Webber, goed voor een eerste plek met een banksaldo van maar liefst 955 miljoen euro.

In het rijtje daarna volgen beroemdheden als Sir Paul McCartney, de band U2, Sir Elton John en de leden van de Rolling Stones.