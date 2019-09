Simone Biles verbreekt stilte na arrestatie broer

Simone schrijft: „Mijn hart doet pijn voor alle betrokkenen, vooral voor de slachtoffers en hun familie. Niets wat ik zeg kan hun pijn wegnemen, maar ik wil mijn oprechte condoleances overbrengen aan iedereen die door deze verschrikkelijke tragedie getroffen is.” Ook laat ze weten dat ze het moeilijk vindt om het nieuws van afgelopen week te verwerken.

Tevin Biles-Thomas (24) zou betrokken zijn bij een schietpartij tijdens oud en nieuw in een Airbnb in Cleveland. Op de fatale avond zou een groep mensen onuitgenodigd op een feestje zijn verschenen. Verzoeken aan hen om te vertrekken mondden uit in een schietpartij, die drie jonge mannen het leven kostte. Over de mogelijke betrokkenheid van haar broer zwijgt Simone. „Ik vraag iedereen om de privacy van mijn familie te respecteren zodat we met onze pijn kunnen dealen.”