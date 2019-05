Lil Kleine vangt goed met dubbel Ziggo Dome

Wel vindt Lil Kleine het vrij intensief om twee shows op dezelfde dag te doen. „Maar ik heb ook tijden gehad dat ik zes shows op een dag had.” Hij bereidt zich er dan ook goed op voor. „Ik probeer voldoende mijn rust te pakken. Ik heb er zin in.”

„Het worden twee hele gezellige en mooie optredens”, blikt Lil Kleine vooruit. Wel geeft hij toe een beetje zenuwachtig te zijn. „De lichte spanning die ik zelf voel is gewoon voor mezelf omdat ik het perfect wil doen en misschien wel een perfectionist ben.”

Voor de rapper is de Ziggo Dome de grootste zaal waar hij heeft opgetreden, maar hij zou graag nog groter willen. „ArenA zou heel tof zijn, wel vergezocht, maar ook weer niet, want alles is mogelijk. GelreDome en dat soort dingen, gewoon nog groter denken.” Lil Kleine denkt dat die droom best eens uit kan komen. „Ik verwacht van wel.”

