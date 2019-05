Recordaantal kijkers ziet deceptie Ajax

Daarmee is de return in de halve finale van de Champions League de best bekeken wedstrijd van Ajax, de best bekeken wedstrijd van een Nederlandse voetbalclub en het best bekeken Champions League-duel ooit. Dat bevestigt de Stichting KijkOnderzoek.

De voetbalwedstrijd werd rechtstreeks uitgezonden op Veronica en Ziggo. Veronica trok veruit de meeste kijkers, 4.840.000, en voert daarmee de kijkcijfertop van Stichting KijkOnderzoek ruimschoots aan. Nog eens 513.000 mensen volgden de wedstrijd zonder reclame op Ziggo Sport. Dat Ajax - Tottenham Hotspur daar zonder onderbrekingen te zien was, leverde Ziggo bijzondere kijkcijfers op. De rust werd beter bekeken dan de wedstrijd zelf, 644.000 mensen zagen de analyse van de eerste helft van oud-Ajaxtrainer Louis van Gaal.

Voetbal en nieuws domineren de kijkcijfertop. De nabeschouwing van de wedstrijd volgt met 1.711.000 kijkers op de tweede plek, het NOS Journaal van 20.00 uur maakt de top drie compleet. Op de negende plek van de lijst staat het eerste programma dat niets met voetbal of nieuws te maken heeft: DNA Onbekend. 929.000 kijkers stemden woensdagavond af op het laatste programma dat Caroline Tensen voor de publieke omroep maakt. De presentatrice stapte over naar RTL, waar ze inmiddels al te zien is in Eén Tegen 100.