’Ex-manager Britney achter doodsbedreigingen’

De familie van Britney Spears is ervan overtuigd dat haar ex-manager Sam Lufti de persoon is die verantwoordelijk is voor de zogenaamde #FreeBritney ’beweging’, die in gang werd gebracht nadat bekend werd dat de zangeres zich liet opnemen in een kliniek om te werken aan haar mentale gezondheid. Dit meldt Page Six.