FILMRECENSIE: ’Les invisibles’ ✭✭✭

Aan de situatie kunnen de idealistische hulpverleners - vertolkt door professionele actrices - weinig veranderen. In plaats daarvan proberen ze de vrouwen in de opvang - gespeeld door voormalig daklozen - een zetje in de goede richting te geven. Door het geven van sollicitatietraining, het organiseren van een banenmarkt en persoonlijke coaching bijvoorbeeld. Om hen meer zelfvertrouwen te geven en te doordringen van hun kwaliteiten. In plaats van erop te hameren wat er in hun leven allemaal is fout is gegaan.

Les invisibles is een ode aan de kracht van de vrouwen. Aan hen die de helpende hand bieden én aan degenen die overeind weten te krabbelen en hun trots hervinden. Waarbij het meanderende scenario soms wat al te geforceerd probeert een positieve insteek te vinden. Aan de andere kant: als kijker gun je de personages zulke sprankjes zonlicht met liefde.