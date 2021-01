Frank Masmeijer binnenkort weer op vrije voeten?

Volgens Shownieuws heeft Frank een verzoek ingediend om vervroegd vrij te komen. Omdat hij met zijn voorarrest bijna een derde van zijn straf heeft uitgezeten, kon hij hiervoor het verzoek indienen.

Een woordvoerder laat aan het entertainmentprogramma weten dat de rechter op 9 februari zal beslissen of hij daadwerkelijk vervroegd wordt vrijgelaten. Hierbij zal de rechter eventuele risico’s afwegen en wat de vooruitzichten zijn wat betreft reclassering. Privé wist in september te onthullen dat Masmeijer al een aantal keren op proefverlof was geweest. En hij vierde die tijdelijke vrijheid niet alleen: Frank werd al oesters etend gespot in gezelschap van zijn nieuwe vriendin, Anita Oostingh.

De voormalig NCRV-coryfee is veroordeeld vanwege zijn aandeel in de smokkel van een grote partij cocaïne in 2014. De veroordeling betreft ook deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift. Het hof noemde de feiten ’zeer ernstig’. De rechter woog mee dat Masmeijer eerder is veroordeeld en dat hij iemand heeft bedreigd in het kader van de drugszaak.