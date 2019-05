Brooke Shields klaagt cosmeticabedrijf aan

Ⓒ Hollandse Hoogte

Brooke Shields is boos en laat dat weten ook. De actrice klaagt het cosmeticabedrijf Charlotte Tilbury aan, opgericht door de naamgeefster die tevens een van Hollywood's favoriete visagisten is. Volgens Brooke heeft Charlotte haar naam onrechtmatig gebruikt om zo een van haar wenkbrauwpotloden aan te prijzen, zonder dat Shields daar iets vanaf wist. Dit meldt The Blast.