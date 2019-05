Filmrecensie: ’Nocturne’ ✭✭✭

Van der Valk nestelt zich volledig in zijn eigen wereld. Nocturne gaat over een beginnend filmmaker die in één nacht zijn kunstwerk naar een hoger niveau wil tillen. Eigenzinnig en compromisloos moet het worden. En zo ziet Van der Valks film er zelf ook uit: een groezelige film noir (vuige mannen, donkere stad, grommende voice-overs) met veel gevoel voor melodrama (zieke moeder, weggelopen vriendin), regelmatig lekker vet aangezet zodat de sfeer omslaat in komische, cartooneske taferelen.

Het heeft zeker iets aanstekelijks, maar navelstaarderig is het ook. Van der Valk, die zijn film in eigen beheer maakte, is heel druk bezig om zichzelf op de kaart te zetten als hardvochtig kunstenaar. “Ik blijf strijden met de pen als mijn zwaard en de kunst als mijn paard”, zegt de hoofdpersoon nog even tegen een veeleisende subsidieverstrekker.

Maar intussen duwt de hoofdpersoon in Nocturne ook zijn vriendin van zich af, en wordt zijn kunstwerk een spijtbetuiging voor het feit dat hij te veel met kunst bezig is. Dat gevoel voor ironie en zelfreflectie siert Van der Valk. Nu hij met dit debuut zijn eigen plek opeist, is het vooral afwachten waar zijn carrière heen zal gaan.