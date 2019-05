George Clooney: Archie steelt mijn spotlights

Archie kwam maandag ter wereld, op de verjaardag van George. „Dat was mijn dag!”, grapte Clooney in Entertainment Tonight. „Ik moest hem al delen met Orson Welles en Sigmund Freud!” Het kind van Harry en Meghan steelt niet alleen George’ aandacht, maar bezorgde Clooney ook nog een deuk in zijn ego. „Het doet een beetje pijn” dat Archie niet naar George is vernoemd. „Maar Archie is goed, ik vind het leuk!”

Dat Harry en Meghan hun eerste kindje de tweede naam Harrison gaven, snapt Clooney wel. „Hij speelde ooit een president”, grapt de acteur over collega Harrison Ford. „En, als je erover nadenkt, we hebben het wel over Harrison Ford. Ik ga mijn dochter nu Harrison noemen.” De hertog en hertogin van Sussex hebben geen uitleg gegeven over de namen van hun zoon. Volgens de Britten komt Harrison van Harry’s son.

Geruchten dat George peetvader van het kereltje wordt, weersprak hij tegenover People. „Iedereen is dol op geruchten. Het is niet waar”, zei Clooney. „Je wil mij niet als peetvader van wie dan ook. Ik ben nog maar net vader. Dat is angstaanjagend.”

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de royals en sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.